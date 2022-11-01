Almanya’nın Solingen kentinde Neo-Nazi 4 Alman şahıs tarafından kundaklanan evlerinde 5 aile ferdini yitiren "Bilge Ana" olarak bilinen Mevlüde Genç için kundaklanan evinin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Almanya’nın Solingen kentinde Neo-Nazi 4 Alman şahıs tarafından kundaklanan evlerinde 5 aile ferdini yitiren "Bilge Ana" olarak bilinen Mevlüde Genç için kundaklanan evinin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Almanya’da "Bilge Ana" olarak bilinen Mevlüde Genç, 30 Ekim’de 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993’te Neo-Nazi 4 Alman şahıs tarafından kundaklanan evinin önünde Genç için cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach’ın yanı sıra birçok vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

“Bizim için, tüm ülkemiz için ayrı bir yere sahipti”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Wüst’ün konuşmasıyla devam etti. Mevlüde Genç’i saygıyla anacaklarını belirten Wüst, "Bizim için, tüm ülkemiz için ayrı bir yere sahipti. Çok büyük bir acı yaşamasına rağmen elini uzatıp barışçı ve uzlaşmacı oldu" dedi.

Solingen Belediye Başkanı Kurzbach ise, "Çok üzgünüm, Mevlüde Genç’i insanı kollarına alan çok büyük kalpli birisi olarak tanıdım" ifadelerini kullandı.

“En anlamlı kelimeler aslında hepimizin burada toplanmasına vesile olan Mevlüde annenin bu gücüdür”

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç törende yaptığı Almanca konuşmada, "En anlamlı kelimeler aslında hepimizin burada toplanmasına vesile olan Mevlüde annenin bu gücüdür. Durmuş amcaya söylememi istediği bir şey var mı diye sordum kendisi, burada bizimle olan herkese ve duasını esirgemeyenlere teşekkür etmemi istedi" dedi.

Kılıç, "Bugün burada uğurladığımız can, sevginin ve birlikte yaşamın en büyük örneğidir. Neler yaşamak zorunda kaldığını ve bunun karşısındaki sergilediği tavrı her zaman hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Genç, memleketi Amasya’ya defnedilecek

Yapılan konuşmaların ardından Genç için cenaze namazı kılındı. Mevlüde Genç’in cenazesi memleketi Amasya’ya götürülerek faciada ölen yakınlarının yanına defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüde Genç’in vefatı nedeniyle, eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç’i telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Mevlüde Genç’in eşi Durmuş Genç’e taziye mektubu gönderen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise, "Mevlüde Genç, her türlü sebebi olmasına rağmen insanların iyiliğine olan inancını kaybetmemişti. Bu da onu ülkemizdeki herkes için bir rol model yapmıştı" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da taziye evini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletirken, aralarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da olduğu birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Genç ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Birçok ödüle layık görüldü

Mevlüde Genç yıllarca facianın acısını yaşamasına rağmen sürekli itidalli mesajlar vermiş ve birçok ödüle layık görülmüştü. 1996’da Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Mevlüde Genç, 2003’te Friedrich-Ebert-Vakfı’nın Alman-Türk Kültür Haftalarında Dostluk Ödülü’ne ve 2015’te de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Liyakat Nişanı’na layık görülmüştü. Mevlüde Genç’in adına her yıl ırkçılıkla mücadele eden kişi veya kurumlara "Mevlüde Genç Madalyası" veriliyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle 1993 yılında yaşanan trajediyi ve ailenin yaşadığı acıyı anlatan “Bilge Ana - Mevlüde Genç” belgeselinin galası yapılmış ve aynı isimdeki kitap yayınlanmıştı.

Saldırganlar tahliye edildi

Solingen’deki ırkçı saldırıda, Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12) ve Hatice Genç (18) olay mahallinde, Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı genç çeşitli hapis cezaları almıştı. Saldırganların ikisi ise iyi halden serbest bırakılmıştı. 1995 yılında cinayetten suçlu bulunan failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.