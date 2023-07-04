Erzurumlu iş insanı Hayati, Sedat ve Vedat Bilge’nin annesi, Memduhe Bilge son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ziyaattin Uçan’ın dayısının hanımı olan Memduhe Bilge’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Merhumenin cenaze namazına 26. dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ETSO Başkanı Saim Özakalın, siyasi parti ve STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve yakınları katıldı.