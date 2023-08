Kahramanmaraş’ta 3 çocuk annesi girişimci kadın , 2 yıl önce kolundaki bileziği bozdurarak sim sarma işini kurdu, 15 kadına istihdam sağladı.

Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Leyla Bekereci, evde sim sırma işleri yaparak mesleğini ilerletti. Yaptığı iş sayesinde kazandığı paralarla bir bilezik alan Bekereci, kendi atölyesini kurmak için harekete geçti. Bir süre daha kendi başına çalışan 3 çocuk annesi, aldığı bileziği 2 yıl önce 9 bin TL’ye bozdurarak atölye açtı. Müşterilerinin artmasıyla yoğun mesai yapmaya başlayan kadın girişimci bu sayede 15 kadına da istihdam sağladı.

13 yaşından bu yana sim sırma işleri ile uğraştığını belirten Leyla Bekereci," Küçük yaşlarda gönül verdiğim, sultanlardan ve saraylardan özendiğim bir işti bu. O zamanlar sultanların simlerle değil de altın tellerle yaptığı işçiliği biz şimdi, sim iplerle yapıyoruz. 13 yaşından beri uğraştığım ve gerçekten severek geliştirmeye çalıştığım bu işi küçük bir atölye ile devam ettirmek için profesyonel olarak 2 yıldır 15 arkadaşımızla çalışarak büyüme sağladık" dedi.

Daha da büyüyerek devam edeceğiz

Bekereci,"Bu işe başlarken, evde yaparak kazandığım bir bileziği bozdurarak açtık bu küçük atölyeyi. 9 bin lira gibi bir meblaydı. İnşallah daha da büyüyerek devam edeceğiz. Hayallerimizi gerçekleştirmeyi ve geleneğimiz olan genlerimizde olan bu işçiliği tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyorum. Aslında hayal edilen her şeyi burada yapıyorum. Perdeler, Osmanlı motiflerini aklınıza gelebilecek her yere işleyebiliyoruz. Eşarplar, masa takımları, yemek takımları, karyola örtüleri, seccade takımları yani bir kızın çeyizinde olması gerekenlerin hepsini biz burada işlemesini yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Her işin kendine göre zorluğunun olduğunu aktaran Bekereci," Maliyetli bir iş yapıyoruz ve her zaman risk almak zorunda kalıyoruz. Ama severek yaptığımız her işte geriye gitmiyoruz ileriye gidiyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Özellikle bayanlar başarmayı çok seviyor. Onlar bizde başardığını görüyor biz onlar da başardığımızı görüyoruz. İlk hedefim kendi geleneğimizi tüm dün dünyaya tanıtmak. Çünkü bu çok meşakkatli, şık ve zarif bir işçilik. Bence tam olarak sarayların, sultanlarını anlatıyor. Ve tüm dünya bunu unutmamalı. Hiç kimse boş durmamalı. Hem bizim gelişmemiz için hem çevremizin gelişmesi için hem de ülkemizin gelişmesi için çalışmalı, üretmeli ve başarmalıyız" şeklinde konuştu.