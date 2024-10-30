Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçedeki çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için ilkokul öğrencilerine lunapark bileti hediye etti.

Her fırsatta ilçedeki çocukların sosyalleşmesi için çalışmalar yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilkokul çocuklarına lunapark sürprizi yaptı. Ortaklar Mahallesi’nde kurulan lunapark alanına öğrencilerin gidebilmesi ve gönüllerince eğlenebilmesi için Başkan Zencirci, 5 bin adet lunapark bileti temin etti. Hazırlanan biletlerin öğrencilere tesliminin yapılması için okullara giden belediye ekipleri, biletleri okul yetkililerine teslim etti. ‘Lunapark biletleri Burak abilerinden, eğlenmesi miniklerden’ mottosuyla gerçekleştirilen sürpriz karşısında duydukları memnuniyeti ifade eden veliler ise Başkan Zencirci’ye teşekkür etti.

Geleceğin mimarı çocukların mutlu olmasının önemine vurgu yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise “İlkokul öğrencilerimize küçük bir sürpriz yapmak istedik ve Ortaklar’da kurulan lunaparkta eğlenmeleri için ücretsiz biletlerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Onları çok seviyoruz. Tüm öğrencilerimize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Ayrıca İlkokullarda dağıtımı yapılan biletlerin yanı sıra lunaparka gitmek isteyen diğer öğrenciler de ücretsiz lunapark biletlerini Germencik Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nden temin edebilecekler.