DÜZCE (İHA) – Düzce’de kütüphanesi ve kitabı olmayan köy okulları için başlatılan proje dahilinde düzenlenen konserin biletleri ise kitap oldu. Kitabını kapıp gelen öğrenciler ve vatandaşlar, girişte kitapları kutulara atarak konser alanına girdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kütüphanesi ve kitabı olmayan köy okulları için başlatılan proje dahilinde düzenlenen konserin biletleri ise kitap oldu. Kitabını kapıp gelen öğrenciler ve vatandaşlar, girişte kitapları kutulara atarak konser alanına girdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından ’Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın’ projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde gençlere yönelik konser düzenlendi. Konserin biletleri ise ’kitap’ olarak belirlendi. 18 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenen konseri izlemek isteyen gençler, önce bağış kutusuna kitap bıraktı, sonra konser alanına girdi. Konserde; yerel sanatçılar Yavuz Bayraktutar, Seyfi Demir, Cihat Kutlu ve Kayıp Nesil, Düştedün grupları ile DJ Serkan sahne aldı.

“Okuduğum kitap ile katkı sağlamak önemliydi”

Yapılan etkinliğin kitaba ihtiyacı olanların ihtiyacını gidermeye yönelik olmasından dolayı faydalı olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi Elif İrgali; “Daha önce okuduğum bir kitabı buraya getirerek katkı sağlamak benim için önemliydi. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Kitabımın başkalarına da katkı yapacağını bilmek güzel. O sebeple güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Konserde eğleneceğiz. Bu tür etkinliklerin artmasını istiyorum. Faydalı bir etkinlik olacağını düşünüyorum” dedi.

"Topladığımız kitapları ulaştıracağız"

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, projenin gönüllü gençler tarafından hayata geçirildiğini belirterek, "Biz bu etkinliği ilk önce geçen yıl gençlik merkezimizin gönüllü gençleri ile kentimizdeki gençlerin talepleri üzerine planlamıştık. Geçtiğimiz yıl etkinliğimizin ana maksadı bir kitap bir şarkı biletle değil kitapla konserimize alıyoruz. Kitaplarımızı topluyoruz. Amacımız kitabı olmayan, kütüphanesinde kitabı eksik olan özellikle köy okullarına kitap toplamaktı. İlk yılında çok ciddi bir teveccüh oldu. Bizde bundan cesaret alarak gençlerimizle oturduk yeniden konuştuk. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Etkinliğin ilk yılında topladığımız kitaplarla Düzce’nin 13 köy okuluna yine gönüllü gençlerimizin organizasyonunda kitaplarımızı dağıttık. Bu yıl yeniden topluyoruz. Bu kitapları yine tasnif edeceğiz. İhtiyacı olan köy okullarımıza Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli şekilde ulaştıracağız. Burada gönüllü gençlerimize ve müzisyen kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların özverili çalışması ile bu etkinlik hayata geçirildi” ifadelerinde bulundu.

İlk yılında 2 bin kitap toplanmıştı

Yazıcı, toplanması planlanan kitap sayısı ile ilgili olarak ise ilk yılında 2 bin kitabın toplandığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl 2 bin kitap topladık. Bunları tasnif ettik. Hemen hemen bin 300 kitabı dağıttık. Kitapları ilk, ortaokul ve lise, üniversite gibi ayrımlarını yaptıktan sonra dağıtmıştık. Bu yılda en az geçen yıl ki kadar bir kitap bekliyoruz. Hatta bu etkinliğimizin sonrasında çevre illerden de kitap beklentisi oluştuğunu arkadaşlarım bana söyledi. Eğer fazla kitabımız olursa çevre illere de bu kitapları göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Proje çerçevesinde konsere giriş için toplanan kitaplar tasnif edilerek köy okullarına ve kitap ihtiyacı olan okullara dağıtılacak.