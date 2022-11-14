Yaralanan Y.K. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Şehir dışına çıkmasını istemediği kişiye bilet kesilmesine sinirlenen A.A., otobüs firması çalışanlarına saldırdı. Öfkeli saldırgan A.A., kavga ettiği otobüs çalışanı Y.K.’yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

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