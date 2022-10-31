Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, atölye çalışmasında tasarladıkları bilekleri Alvar İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, atölye çalışmasında tasarladıkları bilekleri Alvar İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi güzel bir projeye imza atmanın gururunu yaşıyor. Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ile gönüllü gençler, atölye çalışmasında bileklik tasarladılar. Yoğun ve titiz çalışma sonucunda tasarlanan bileklikler balonlarla süslenerek çocuklara hediye edildi. Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Bahtiyar Akan ile Burcu Emlik ve gönüllü gençler Pasinler’in Alvar Mahallesi ilkokulu ve anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek balonlarla süslenen bileklikleri minik çocuklara hediye ederek onları sevindirdi.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Bahtiyar Akan ile Burcu Emlik ve gönüllü gençler, Alvar Köyü İlkokulu ve Anasınıflarını ziyâret ederek çocuklara kalem setleri hediye ettiler. Oldukça keyifli geçen ziyarette minik yüreklere kek ile meyve suyu ikramında bulundular.

Alvar Köyü’nde minik çocuklarla hoşça bir vakit geçirerek, eğlendiklerini ifade eden Gençlik Lideri Bahtiyar Akan, Gönüllüler ve öğrencilerle birlikte oyunlar oynayıp keyifli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Akan, “Bu tür etkinliklerle üniversite okuyan öğretmen adayı gönüllülerimiz tecrübe ediniyor” dedi.

Akan, bu tür etkinlikler için kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok’a teşekkür etti.