Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler A Kategorisi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonucunda İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencileri 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler A Kategorisi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonucunda İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencileri 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Güreş müsabakalarında yaklaşık 15 okul kıyasıya yarıştı. Müsabakalar 2 gün sürdü. Müsabakaların final bölümü Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda gerçekleşti. İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencelerinden Mehmet Uslu ve Umut Şahin ’Okullar Arası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

İhsaniye Anadolu Okul Müdürü Serdar Üstüntaş kazandıkları başarıyla ilgili olarak, “Okulumuzda geçtiğimiz sene oluşturmaya başladığımız spor kültürü meyvelerini vermeye başladı. Futbol, masa tenisi, dart, bocce, atletizm branşlarında elde ettiğimiz başarılarımıza bilek güreşi branşında yenilerini ekledik. Bu başarılarda emeği geçen başta öğrencilerimiz ve beden eğitimi öğretmenimiz Mustafa Özdemir olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.