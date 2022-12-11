Şehitkamil Belediyesi tarafından Bilek Mahallesi’nde yapılan ikinci sosyal tesis tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı çözülmüş oldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Bilek Mahallesi’nde yapılan ikinci sosyal tesis tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı çözülmüş oldu.

Şehitkamil Belediyesi, sosyal tesis sayısına bir yenisini daha ekledi. Bilek Mahallesi’nde kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşın kullanımına sunulan ikinci sosyal tesis sayesinde yaşanan taziye yeri sıkıntısı çözüldü. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, mutfak ve abdest alma yerleri bulunuyor.

Mükemmel bir tesis yaptılar

Önceki taziye evinin yetersizliğinden kaynaklı problem yaşadıklarını kaydeden Bilek Mahalle Muhtarı Durmuş Kılınç, yapılan ikinci sosyal tesis sayesinde taziye yeri konusunda sorunun tamamen çözüldüğünü dile getirdi. Muhtar Kılınç, “Mahallemize yapılan sosyal tesis, çok mükemmel bir sosyal tesis olmuştur. Allah; yetkililerden, yapanlardan razı olsun. Teşekkür ederiz. Daha önce mahallemizde bir sosyal tesisimiz vardı. Ancak ihtiyacımızı karşılamıyordu. Bu konuyla ilgili Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na gittik. Allah razı olsun kendilerinden, yer tespiti yapıldı. Ardından da çok mükemmel bir tesis yaptılar. Vatandaşımız, mahalle sakinlerimiz, sosyal tesis ile ilgili sonsuz teşekkürlerini belirtiyorlar. Sosyal tesisin haricinde mahallemizdeki gerekli yerlerin tamamına kilitli parke taşı yapıldı” diye konuştu.