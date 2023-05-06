Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 4. olan Samsunlu sporcuya kulübü tarafından altın hediye edildi.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü’nün sporcusu olarak Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılan, seçmelerde 55 kiloda Türkiye dördüncüsü olan Nurdane Söker’i kulüp yönetimi küçük altınla ödüllendirdi.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Kemalettin Ercan, "Daha önceden Türkiye dereceleri yapan Nurdane Söker, milli takım seçmelerinde rakipleri ile büyük bir mücadeleye girdiler. Müsabaka sonunda Nurdane Söker kızımız Türkiye 4.’sü oldu. Antrenörümüz Murat Aktaş ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarı 3 ayaklı sacayağı gibidir, önce ailede başlar, sonra antrenör ve eğitimcilerde en son ise bağlı olduğu kulüp ve benzeri yapıların sporculara tanıdıkları imkanlara, Nurdane kızımıza başarısı ve ailesine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz. Kızımız ve kulübümüz sporcusu olarak her zaman yanındayız. İnşallah gelecek sene ilk ikide derece yaparak ay-yıldızlı milli formamızı giymeyi hak kazanacaktır” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Barut Keleş tarafından sporcuya küçük altın takıldı.

Programda Antrenör Murat Aktaş ve baba Nurettin Söker hazır bulundu.