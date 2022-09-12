Milli Takım’ı temsilen Avrupa ve Dünya şampiyonluklarını elinde bulunduran Eskişehirli bilek güreşçisi Tuğba Yıldırım, “Bilek güreşi olimpik olur ise başarılarımız daha fazla duyulacaktır” dedi.

Milli Takım’ı temsilen Avrupa ve Dünya şampiyonluklarını elinde bulunduran Eskişehirli bilek güreşçisi Tuğba Yıldırım, “Bilek güreşi olimpik olur ise başarılarımız daha fazla duyulacaktır” dedi.

Eskişehirli milli sporcu Tuğba Yıldırım, bilek güreşi branşının olimpiyatlarda olması gerektiğini ve ülkede bilek güreşi farkındalığının artmasını ifade etti. Kariyerinde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarını bulunduran 19 yaşındaki Yıldırım, öncelikli hedefinin Ekim ayında Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nı tekrar her iki kolda da birinci olarak tamamlamak olduğunu belirtti. Yıldırım, bilek güreşçileri olarak Türk bayrağını olimpiyatlarda da dalgalandırmak istediklerini ileterek, “Bu branş olimpik olur ise hem bizim başarılarımız daha fazla duyulacaktır hem kadınlara karşı ön yargı ve bilgi eksiklikleri ortadan kalkacaktır” şeklinde konuştu.

“Aldığım dereceler ile bayrağımı ve marşımı temsil etmeye devam edeceğim”

Haftanın 3 günü antrenman yaptığını anlatan başarılı sporcu Yıldırım, “7 gün içerisinde genellikle 2’şer saat olmak üzere idman yapıyorum. Statik, dinamik ve kardiyo çalışmalarımı aksatmıyorum. Ülkemizde kadınların bilek güreşi yapamayacağına dair bir algı var fakat ben elde ettiğim dereceler ile bayrağımı ve marşımı temsil etmeye devam edeceğim” dedi.

“Tuğba’ya çok güveniyorum”

İsmini yıllardır bilek güreşi camiasında duyuran tecrübeli antrenör Serhat Evren Arslan, “Dünya Şampiyonası’na Eskişehir’den 17 sporcu olarak katılacağız. Bu yıl yapılan Türkiye Şampiyonası sonrası derece yapan birinci ve ikinciler, Milli Takım’a girmeye hak kazandı. İyi hazırlanıyoruz ve kısa bir süremiz kaldı. Sporcularımın başarılı olacağına inanıyorum. Kadın sporcularımız bizim için çok önemli ve Tuğba’ya bu konuda güveniyorum. Milli Takım adına şampiyonada 8 kadın sporcumuz ile mücadele edeceğiz. Bu gerçekten ciddi bir rakamdır. Tuğba eminim ki daha önce de elde ettiği başarıyı tekrarlayıp ülkemizi gururlandıracaktır” diye ifade etti.

“Bireysel sporların başarısı takım sporlarının popülaritesi altında eziliyor”

Bilek güreşi gibi bireysel sporların başarısının, takım sporlarının popülaritesi altında ezildiğini aktaran Arslan, “Başarılarımızı öne çıkartmak zorundayız. Her ne kadar göz ardı edilsek de mücadelemize devam ediyoruz. Dönem dönem sponsor desteklerimiz devam ediyor bazen de hiç destek göremiyoruz. Her ne kadar ferdi bir spor dalı olsak da sporcularım takım halinde antrenmanlarını yapıp mücadele ettikleri için başarılı olacaklarına dair inancım tamdır” diyerek sözlerini tamamladı.