Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’na Erzurum’dan katılan dünya şampiyonu milli sporcu Gökhan Seven, son maçında Ermeni rakibi Hayk Stepenyan’ı yenerek bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, hayata sporla tutundu. Bunu hiçbir zaman mazeret ya da sorun olarak görmedi. 20 yıldır bilek güreşi yapan ve rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Gökhan Seven’in hayatı şampiyonluk madalyaları ile dolu. 45 yaşındaki Gökhan Seven’in 10 dünya, 13 Avrupa ve 2 Asya bilek şampiyonluğu var. ’Avatar’ lakaplı Gökhan Seven, ilk derecesini 2010 yılında ABD’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda aldı. Seven, Kişinev’de yapılan maçlarda Türk milletinin gücünü yüreğinde hissettiğini belirterek, "Moldova’da, Türk’ün bileğinin bükülmeyeceğini dünyaya bir kez daha gösterdik. Buradaki başarımla birlikte engellilerde kırılamayacak bir rekora doğru gidiyorum. Hayatımı adadığım bilek güreşinde de peş peşe şampiyonluklar alarak örnek olmaya çalıştım" dedi.

13. Avrupa şampiyonluğu geldi

Bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası 9-16 Haziran tarihleri arasında Moldova’nın başkenti Kişinev’de tamamlandı. 31 Avrupa ülkesinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden sporcular, şampiyonayı 13 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile sonlandırdı. Bu sonuçlarla kadınlar ve erkeklerde takım halinde 3. olarak, 2 kupa kazandı. Erzurumlu dünya bilek şampiyonu Gökhan Seven, sol ve sağ bilekte bir kez daha bayrağı gönderde dalgalandırmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "Son maçta Ermeni rakibim Hayk Stepenyan’ı yenerek 13. Avrupa şampiyonluğumu kazandım. Türkiye adına gururlu ve onurluyum. Madalyaları toplamaya devam edeceğim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Gökhan Seven’e destek bekliyoruz"

Şampiyona sonrası Moldova’nın başkenti Kişinev’den İstanbul’a oradan da Erzurum Havaalanı’na gelen şampiyon Gökhan Seven’i burada Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleş ve diğer üyeler karşıladı. Keleş yaptığı açıklamada, her zaman için Gökhan Seven’i desteklediklerini ve gurur duyduklarını belirterek, "Yetkililerimizin ve büyüklerimizin sporcumuza daha fazla sahip çıkmasını bekliyoruz. Çünkü o aldığı başarı ve şampiyonluklarla bunu fazlasıyla hak ediyor. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.