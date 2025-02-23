Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik’in zengin yöresel lezzetlerine sahip çıkarak bu değerleri koruma ve gelecek nesillere aktarma adına önemli çalışmalara imza atıyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan ve bölüm öğrencilerimizi temsilen Sıla Çanakçı, özel bir ulusal kanalda yayınlanan “Şampiyon Lezzetler” programına katılarak, Bilecik’in geleneksel tatlarını tanıttı ve üniversitemizin bu alandaki çalışmalarını izleyicilerle paylaştı.

Üniversitenin, coğrafi işaretleme süreçlerine katkı sağlarken, geleneksel tarifleri bilimsel yöntemlerle analiz edip geliştirmekte ve üretim yöntemlerini modernize ederek bu lezzetlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Akademik bilgi birikimimizin sektöre entegre edilmesiyle, Bilecik’in gastronomik mirasının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve ekonomik değer yaratılması amaçlanmaktadır.

Bilecik’in yöresel mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir.