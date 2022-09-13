Bilecik Valiliği koordinesinde hazırlanan yardım tırı, Pakistan’da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Bilecik Valiliği koordinesinde hazırlanan yardım tırı, Pakistan’da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için valiliğin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları destek verdi. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’nın katılımıyla, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce evin hasar gördüğü Pakistan’a bin koli gıda ve beşyüz koli hijyen malzemeleri taşıyan yardım tırı gönderildi.

Gönderilen yardım kolileri hakkında bilgi veren Vali Kızılkaya, “Bin gıda kolisi ve beşyüz hijyen kolisini bugün Bilecik’ten uğurluyoruz. Pakistan halkına Bilecik’ten, kardeşlerinden selam sevgi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.

Vali Kızılkaya, gıda kolilerinin hazırlanmasında katkısı olan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.