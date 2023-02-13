Bilecik Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan ayni ve nakdi yardımlar deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere sevk edildi.

Bilecik Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan ayni ve nakdi yardımlar deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere sevk edildi.

Atatürk Spor Salonu’nda Bilecik Valiliği tarafından toplanan eşyalar kamu görevlileri ve gönüllü vatandaşların el birliğiyle paketlenerek tırlara yüklendi ve deprem bölgelerine iletilmek üzere harekete geçti. Devletin ve vatandaşların katkılarıyla Bilecik’ten 18 yardım tırı gönderildiğini belirten Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Depremin yaşandığı pazartesi günü itibariyle yardımlarımız yola çıkmaya başladı. Bu güne kadar toplamda Bilecik 2. OSB ve Bozüyük OSB’den 5 milyon lirayı bulan nakdi yardımın yanında içerisinde yemek, ekmek, kuru gıda, çocuk maması ve su bulunan 120 bin adet gıda maddesi, 11 bin 250 battaniye, 376 ısıtıcı, 300 çadır, 2 bin koli giysi, 21 iş makinesi, içerisinde sağlıkçı ve arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu 257 personel, 6 bin hijyen malzemesini yaraları sarması için deprem bölgesine gönderdik. Yardım toplama işlemleri devam etmektedir” diyerek ayrıca nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden bağışlarını ulaştırabileceklerini belirtti.

Bilecik Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, Deprem yazıp 1866’ya göndererek 20 lira ve afad.gov.tr/depremkampanyasi2 WEB sitesi üzerinden bağışta bulunabileceklerini ifade edildi.