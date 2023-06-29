Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Bilecik kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.

Mücadelelerde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları büyük bir başarıya imza atarak gruplardan çıkmayı başardı. Bilecik’in 8 sporcu ile yer aldığı müsabakalarda, sporcular 1 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 6 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Takımlar bu sonuçla 6-9 Temmuz tarihleri arasında Afyon’da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Müsabakalarında yarı finale yükselen kız ve erkek takımlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.