Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Ayhan Ünver Caddesi Alp Sokağı kesişimin meydana geldi. Şehit Ayhan Ünver Caddesinden Stadyum Sokak istikametine seyrin halindeki Vahdettin U. yönetimindeki 11 M 0012 plakalı minibüsü ile Alp Sokak’tan Kayhan Sokak istikametine seyir halinde Ayşe Serab A. (52) yönetimindeki 26 AAZ 691 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Ayşe Serab A., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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