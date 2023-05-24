Bilecik’te Ziraat Odası’na, son aylarda dördüncü defa hırsız girdi.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde yer alan Ziraat Odası’nda dün akşam saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı. Odaya ait bilgisayar monitörü ve güvenlik kamera kayıt cihazı çalındı.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, hırsızlık olayının sıkça yaşandığını belirtirken, son aylarda dördüncü vaka ile karşılaştıklarını söyledi. Son olayda güvenlik kamerası kayıt cihazının da çalındığını belirten Sevinen, "Odamıza yine hırsız girmiş. Bu dördüncü girişi oluyor. İlk girdiğinde benim şahsıma ait bir küçük altın ve 2 bin 500 lira paramı çaldı. Bir daha girdi alacak bir şey bulamadı. Üçüncü girişinde odamızın bir miktar parasını götürmüş. Şimdi dördüncüye bir daha girdi. Bu girişinde, odamıza ait bilgisayar monitörü ve kamera kayıt cihazını almış. Akşam 6 gibi giriyor bugüne kadar hep böyle yaşandı. Kayıt cihazını çaldığı için kayıtları da göremiyoruz. Burası Bilecik’in ana yolu üzerinde camların hepsini kilitledik bir tane cam kalmıştı yolun üzeri diye onu da kilitlememiştik. Camları arkadan vidalamıştık. Dün akşam yine girmiş. 2 defa mahkemeye çıktım, 3-5 gün sonra yine çıkıyor. Bu hırsız yakalansın, bundan sonra cezaevinden çıkmasın" dedi.

Bilecik Emniyeti Olayı Yeri İnceleme ekibi çalışmalarını sürdürürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, dün gece yaşı küçük olduğu tespit edilen bir hırsızın tarım ürünleri satan iş yerine girdiği, bir hırsızın ise Hürriyet Mahallesi’nden bisiklet çaldığı bilgisine ulaşıldı.