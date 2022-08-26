Bilecik’te bir aracın kasasında bulunan jakuzinin yola düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bilecik’te bir aracın kasasında bulunan jakuzinin yola düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza ün gece Bilecik-Bozüyük karayolu Demirköy Köy mevkiinde meydana geldi. D-650 karayolunda seyir halindeki Ömer A. idaresindeki 42 AFT 846 plakalı kamyonetin kasasında bulunan jakuzi yola düştü. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan 45 AFJ 546 plaklı tırın jakuziye çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Sürücülerin araçlarında reflektör bulunmaması ve yolda gerekli güvenlik önlemlerini almamaları sebebiyle yaklaşık 5 dakika sonra aynı istikamette seyir halinde bulunan Nihat D. idaresindeki 27 AHF 539 plakalı araç önünde kaza nedeniyle yavaşlayan Seyfettin Y. idaresindeki 34 HDJ 73 plakalı aracı çarptı. Olayda 27 AHF 539 plakalı araç sürücü Nihat D. yolcular Kübra A., Hilal D. ve Nihal D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.