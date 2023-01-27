Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Bozüyük- Eskişehir karayolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Kazada 3 otomobil, bir kamyon ve yolcu minibüsü çarpıştı. Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, hafif yaralanan 11 kişi tedavi edilmek üzere Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.