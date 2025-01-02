Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün koordinesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığında yılın ilk asayiş toplantısı düzenledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bilecik İl Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ile 2024 yılı faaliyetleri değerlendirme ve 2025 yılı planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde asayiş ve güvenlik konusunda elde edilen başarılar ele alındı. 2024 yılı boyunca gece gündüz demeden görev yapan kahraman jandarma personelinin, 2025 yılında da aynı kararlılık ve azimle çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Vali Aygöl, toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ise; “Şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve milletimizin refahını temin etmek için var gücümüzle çalışmak görevimizdir. Huzur şehri Bilecik’te suça ve suçluya geçit vermemekte kararlıyız” ifadelerine yer verildi.

Aygöl, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da huzurun teminatı olmaya devam edileceği bir kez daha ifade etti.