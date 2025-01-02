BİLECİK (İHA) – Bilecik’te Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları tamamlanırken, ilk üçe giren ortaokullar kupalarını kaldırdı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Okul Spor Faaliyetleri kapsamında, ortaokullar arasında düzenlenen ‘Yıldız Kızlar Basketbol Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları tamamlanırken, Meliha Ercan Ortaokulu, Edebali Ortaokulu ve Murat Hüdavendigar ilk 3’e girerek kupaları aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir düzenlenen müsabaka sonrasında dereceye giren okullara kupalarını takdim ederek, “Katılım gösteren tüm sporcu, hakem öğretmen ve okullarımıza teşekkür ederiz” dedi.