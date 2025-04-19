Bilecik’te yapımı devam eden yeni Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları, tamamlanmak için gün sayıyor.

Vali Şefik Aygöl, Hürriyet Mahallesi’nde yapımı süren binaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Şefik Aygöl, "Modern mimari anlayışıyla inşa edilen bu yapılar, birçok kamu kurumunu aynı çatı altında toplayarak vatandaşlarımızın hizmetlere daha hızlı ve kolay erişimini sağlayacaktır. Çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

16 bin 496 metrekarelik modern yapı

Modern mimari anlayışıyla inşa edilen 7 katlı Valilik binası, toplam 16 bin 496 metrekarelik alana sahip olacak. Ayrıca Bilecik Bej mermeri bu projede ilk kez kullanılacak. Proje, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran merkezi konumu ve birçok kamu kurumunu bir araya getiren yapısıyla dikkat çekiyor.

Yeni Valilik binası, kaliteli ve erişilebilir kamu hizmetleri sunmayı hedeflerken, 15 Temmuz’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Açılışla birlikte Bilecik’te kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi bekleniyor.