Bilecik Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının Pazartesi günü birleşimi, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste belediyeye ait Çocuk Sosyal Tesisine, Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi isminin verilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesinde meclisteki kadın belediye meclis üyeleriyle fotoğraf çektiren Belediye Başkan V. Subaşı, TBMM’de çıkartılan kanunla, belediyelerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 93’üncü yıldönümünü kutlayarak, ‘’Bilecik’in ilk kadın başkan vekili olma onurunu bana yaşatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve Bilecik halkına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

5393 sayılı belediye kanununun 33’üncü maddesine göre yapılan seçimde Selami Tine, Birol Ünsal ve Soner Olgun belediye encümen üyeliğe seçildi. Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ile Ücret ve Tarife komisyonu kurularak üye sayısı ve üyelerinin görev süresi belirlendi.

Otogar çıkış ücretleri tarifesinin yeniden belirlenerek güncellenmesi konusunda Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen raporun görüşüldüğü toplantıda Bilecik merkezde yer alan yol üstü otopark kiracısı tarafından verilen ücret güncelleme talebi, ilgili komisyonda görüşülmek üzere havale edildi.

Toplantıda ayrıca Beşiktaş Mahallesi, Hilal Sokak No:1 adresinde yapımı tamamlanmakta olan Çocuk Sosyal Tesisine, Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi isminin verilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Diğer bir gündem maddesinde dolu memur kadrolarında derece değişikliği yapılması konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca ilgili birimlerde çalışarak, EYT kapsamında emekliliğe hak kazanarak emekli olan personellerin kıdem tazminatlarını defaten ödemek ve nakit yönetiminde kullanılmak üzere iç borçlanma konusunda Belediye Başkanına (Vekiline) yetki verilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanlığına ait Kayı Gıda Temizlik Turizm San. ve Tic. A.Ş’nin sermayesinin artırılması konusu görüşüldüğü toplantıda, denetim komisyonu raporu okundu. Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya’nın 2022 Yılı Belediye Faaliyet Raporunu meclise sunduğu toplantıda Mayıs ayı meclis toplantısı Pazartesi birleşiminin 2 Mayıs Salı günü saat: 17.30’da yapılması kararı alındı.