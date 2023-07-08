Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz ve Engelsiz Spor Okulları açılış programı renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl sporun tabana yayılması ve temel branş eğitimlerinin kazandırılması amacıyla 81 ilde düzenlenen ve binlerce gencimizi sporla buluşturan Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı gençlerimizin ve halkımızın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Sentetik Saha’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende; judo, jimnastik gösterileri ve müzik konseri düzenlendi. Programın sonunda ise spor istasyonları ziyaret edilerek branşlar tanıtıldı.

5-18 yaş aralığındaki tüm gençlerin ücretsiz olarak yaz spor okullarına katılabileceğini anlatan Gençlik Ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Gençler bir yandan serbest zamanlarını değerlendirebilecek bir yandan da sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebilecek. Tüm gençleri beklediğini belirterek yazı salonlarda ve tesislerde sporla dolu bir şekilde geçirecek. Yaz tatilinin gençlerimiz tarafından boş geçirilmemesini tavsiye ederim ve gençlerimize spor alışkanlığının kazandırılması açısından önemli" dedi.