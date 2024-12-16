Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparken, meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya - Bilecik - Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan 34 VT 2451 plakalı otomobil sürücüsü Naci G., Aşağıköy mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücü Naci G. ile yolcu olarak bulunan Pembe İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, Pembe İ.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.