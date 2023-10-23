Bilecik’te bir işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayını şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinde jandarmanın sorumluluk sahası içinde bir işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası ekipleri harekete geçti. Ekipleri yaptıkları çalışma sonrası B.A. isimli şahsın işletmeye ait 1 adet kompresör ve 2 adet elektrikli el testeresini çaldığı tespit etti. Şahıs ekiplerce merkezinde yakaladı. Şüpheli, jandarma alınan ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.