Bilecik Belediyesi tarafından çocukların eğlenceli ve verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri amacıyla hazırlanan yarıyıl etkinlikleri başladı.

Renkli ve güzel görüntüler eşliğinde gerçekleştirilen aktivitelerle çocuklar hem eğleniyor hem de birçok bilgiyi öğreniyor. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara tatil hediyesi olarak hazırlanan etkinlikler kapsamında çocuklar, etkinliğin ilk gününde tuval boyama, mandala boyama ve iklim değişikliğini öğreniyorum atölyeleri ile buluştu.

Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilgi Evi Matematik Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, 31 Ocak Cuma gününe kadar gerçekleştirilecek.