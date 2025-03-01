Bilecik’te düzenlenen ’Yağlık Ayçiçeğinde Sözleşmeli Üretim’ toplantısında yağlık ayçiçeği tarımının ilçede önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

’Yağlık Ayçiçeğinde Sözleşmeli Üretim’ toplantısı, Gölpazarı İlçesi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılım gösterilen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, konuşma yaptı. Müdür Yoldaş, yağlık ayçiçeği tarımının ilçede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Fazla işgücü gerektirmemesi nedeniyle üretimini yıldan yıla artırmaktadır"

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Ekim alanları, mekanizasyona en uygun bitki olması ve fazla işgücü gerektirmemesi nedeniyle üretimini yıldan yıla artırmaktadır. Üretim planlamasının araçlarından biri olan sözleşmeli üretim, arz güvenliğimize önemli katkılar sağlayacaktır. Sözleşmelerin bakanlık kayıt sistemlerine girilmesi üretimin izlenebilirliğini, bakanlığımızın daha kapsayıcı bilgilere erişimini temin ederek daha etkin politika ve strateji geliştirilmesini sağlayacaktır" dedi.

Toplantıya Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Belediye Başkanı Hayri Süer, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, özel sektör şirket sorumlusu Ali Şahin, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, ilgili kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler katılım sağladı.