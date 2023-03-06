Bilecik’te bir okulda velilerin desteğiyle depremzede öğrenciler ve aileleri için hayır çarşısı düzenlendi.

Bilecik’te bir okulda velilerin desteğiyle depremzede öğrenciler ve aileleri için hayır çarşısı düzenlendi.

Bilecik Merkez Cumhuriyet İlkokulunda veliler, okul yönetimi ve öğretmenlerle iş birliği yaparak deprem bölgesinden kente gelerek okullarında eğitime başlayan öğrencilere ve ailelerine yardımcı olabilmek adına hayır çarşısı düzenledi. Okul Aile Başkanı Serpil Er, Okul Müdürü Vehbi Şahan ve Müdür Yardımcısı Erol Deniz yapılan bu hayır çarşısının tüm öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin yoğun gayretiyle gerçekleştirildiğini ve okulda birlik ve beraberlik ruhunun sağladığı huzuru hep birlikte hissettiklerini belirtti.