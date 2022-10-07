Mevlid Kandili nedeniyle Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’nda helva ikramı yapıldı.

Mevlid Kandili nedeniyle Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’nda helva ikramı yapıldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Parkında vatandaşlara helva ikram ederek Mevlid Kandillerini tebrik etti. İkram edilen helvaya Bilecikli vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu helva ikramında Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız ile Ahmet Gürses ve il genel meclisi üyeleri eşlik etti.

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Böyle özel günler bizim hem dini hem de kültürel değerlerimiz. Böyle güzel gelenekleri belediye olarak yaşatmak ve devam ettirmek istiyoruz. Hem vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz hem de kendilerine helva ikram ederek bu eski geleneğimizi bu güzel topraklarda yaşatmaya devam ediyoruz" İfadelerini kullandı.

Vatandaşlar böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.