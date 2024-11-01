Bilecik’te son günlerde sayısı artan sokak köpekleri birbirlerine saldırırken sürü halinde gezen köpeklerden vatandaşlar sokağa çıkamaz hale geldi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi KYK Kız Yurdu ve Kapalı Yüzme Havuzu mevkiinde son günlerde sayısı artan köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Köpeklerin sürü halinde gezmesi ve arada birbirleriyle kavga etmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Belediyeden bu konu hakkında defalarca telefon etmelerine rağmen bir çözüm bulamadıklarını anlatan mahalle sakinleri, "İllaki bir çocuğun köpekler tarafından ısırılmasının ardından ekipleri harekete geçecek. Dün çektiğimiz videoda köpeklerin hali ortada. Birbirlerine delice saldırıyorlar. Kendilerine bunu yapan köpekler insana ne yapmasın. Belediyenin bu konuya el atması lazım" dedi.