Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda O.A. ve R.A. isimli şahısların üzerlerinden 210,13 gr esrar maddesi, 88 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki sorguların ardından çıkarıldıkları Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bilecik’te uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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