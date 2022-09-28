Bilecik’te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde, silah ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bilecik’te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde, silah ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 18,48 gram metamfetamin maddesi, 13,51 gram esrar maddesi, 1 adet ecstasy maddesi, 1 adet tabanca, 48 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında “Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti” suçundan yasal işlem başlatılan E.H. ve R.T. isimli şahıslar Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.