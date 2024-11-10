Bilecik’te uyuşturucuyla mücadele için düzenlenen farkındalık eğitimlerinde güvenlik personelleri ve aileler bilgilendirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri tarafından "En iyi narkotik polisi: anne" projesi çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve KYK Müdürlüğünde görevli 45 Özel Güvenlik görevlisine Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması, Osmaneli İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde 23 kursiyer velisine ‘’Narko Rehber’ eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. ’Uyuma’ uygulaması, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (Narvas) projesi ve http://narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgi verildi.