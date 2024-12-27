Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kariyer Gelişiminde İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı bir seminer verdi.

Seminer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından organize edildi ve T.C. İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Ayrıca Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü de etkinliğe katkı sağladı.

Ali Fuad Gölbaşı, seminerde hazırladığı kapsamlı sunumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun iletişim alanındaki yansımalarını ele aldı. Sunumunda, stratejik iletişim kavramını açıklayarak, bu yaklaşımın bireylerin ve toplumların bilgiye erişiminde nasıl bir dönüşüm sağladığını vurguladı. Dezenformasyonla mücadele stratejileri üzerinde duran Gölbaşı, dijital çağda bilgi kirliliğinin bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerini örneklerle anlattı.

Ayrıca kamu diplomasisinin uluslararası ilişkilerdeki kritik rolüne dikkat çeken Gölbaşı, Türkiye’nin bu alanda izlediği politikaları ve başarı örneklerini paylaştı. Yapay zekânın medya süreçlerinde artan etkisine değinirken, doğru bilginin yayılmasında bu teknolojinin sunduğu fırsatları ve karşılaşılan tehditleri ele aldı. Gençlerin kariyer gelişimi açısından stratejik iletişim ve dijital okuryazarlık becerilerinin önemini vurgulayan bu sunum, katılımcılar için yol gösterici bir nitelik de taşımaktadır.

Ali Fuad Gölbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun önemine dikkat çekerek, kariyer gelişimi ve dezenformasyonla mücadelenin bu vizyon çerçevesindeki yerini vurguladı.

Öğrencilerin ve akademik personelin yoğun ilgi gösterip katılım sağladığı seminerin ardından İletişim Uzman Yardımcısı Onur Ayberk Genç tarafından, T.C. İletişim Başkanlığı’nda kariyer imkanlarına yönelik soru-cevap şeklinde etkileşimli bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Söyleşinin ardından program, İİBF Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu tarafından Gölbaşı’ya teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.