Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), yürütücü kuruluş olarak yer aldığı ’TÜBİTAK 1505-Üniversite-Sanayi İş Birliği” projesinin kapanış toplantısı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde düzenlendi.

Toplantıya, proje ekibinden Prof. Dr. Nuran Ay, Prof. Dr. Serdar Göncü, Doç. Dr. Zehra Yiğit Avdan, Süleyman Ay ve proje bursiyerleri İlknur Demirtaş ile Ece Tuğba Çetinkaya katıldı. Toplantıda, BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Duygu Kuru’nun yürütücü olduğu "Atık Su Arıtımında Kullanılmak Üzere Bor Nitrür Kaplı Süperhidrofobik Süngerlerin Ölçeklenebilir ve Düşük Maliyetli Üretimi" başlıklı projenin çıktıları detaylı olarak ele alındı. BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Duygu Kuru proje hakkında bilgi vererek, "18 ay boyunca devam eden proje, hem akademik hem de endüstriyel açıdan önemli kazançlar sunarak gelecekteki iş birlikleri için bir temel oluşturuyor. Proje kapsamında geliştirilen bor nitrür kaplı süperhidrofobik süngerler, yüksek adsorpsiyon kapasitesi ile sıvı kirleticileri etkin bir şekilde giderme, defalarca kullanılabilir olma, mekanik dayanıklılık ve yanma direnci gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca bu süngerler, laboratuvar ölçekli çalışmaların ardından endüstriyel çözüm sistemlerine entegrasyonu mümkün olan, sürekli sistemlerde uygulanabilir bir teknoloji olarak değerlendirilmiştir. Projenin BŞEÜ, bünyesinde laboratuvar ölçekli çalışmaları tamamlanmış olup, toplantı sırasında proje çıktılarının pratik, ekonomik ve çevresel faydaları vurgulanmış; laboratuvar çalışmalarının endüstriyel boyuta taşınması noktasında umut vadettiği belirtilmiştir" dedi.