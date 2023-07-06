Bilecik’te saman balyası yüklü traktörün kaza yapması sonucunda şoför devrilen römorkun altında kalarak can verirken, araçta bulunan 1 yolcu hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Merkez Gökpınar köyünde dün saat 14:30 sıralarında bir traktör kazası meydana geldi. Kaza, Nurettin Genç (71) isimli şahsın tarladan köy istikametine doğru saman balyası yüklü 11 AT 566 plakalı traktörüyle seyir halinde iken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana geldi. Şoför Nurettin Genç, devrilen römorkun altında kalarak can verirken, römorkta yolcu olarak bulunan Osman Köse ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralanan vatandaş 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.