BİLECİK (İHA) – Bilecik’te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük D-650 kara yolunda seyir halindeki 34 VU 0378 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., Karaköy mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun solunda ki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü M.A. araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.A. ve F.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.