Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Günleri’, ’Eşit Masallar’ adlı çocuk oyunu ile başladı.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Bilecik Tiyatro Günleri’nin ilk açılışında ’Eşit Masallar’ adlı çocuk oyunu izleyicileri ile buluştu. Tiyatro severlerinin yoğun katılımıyla Şeyh Edebali Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatroda Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu da seyircilerle ve çocuklarla bir araya gelerek çocukların sevincini paylaştı.

Oyun sonrasında oyunculara çiçek hediye eden Başkan Yardımcısı Çobanoğlu, Bilecik’te çocuklar ve ailelerin keyifli ve eğlenceli bir oyunla buluştuğunu belirterek, oyunculara teşekkür etti. Oyunda yer alan hikâye kahramanlarına ait konuların anlatıldığı kitapların da dağıtıldığı oyun sonrasında çocuklar kendileri için hazırlanan maket kahramanlar görselleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan Yardımcısı Çobanoğlu, bu gibi etkinliklerin 29 Aralık’a kadar devam edeceğini söyledi.