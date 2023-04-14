Bilecik’te lastiği patlayan tır 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolunda meydana geldi. Emre Ersöz Gülümbe idaresindeki 54 LG 476 plakalı tır rampalara geldiği esnada lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır yoldan çıkarak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri sürücü Ersözü araçtan çıkardı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.