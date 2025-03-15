Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından tıp fakültesi öğrencileri için büyük bir anlam taşıyan önlük giyme töreni düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, il protokolü, akademik personelimiz, öğrencilerimiz ve değerli aileleri katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa film gösterimi ile başlayan programın açılış konuşmasını Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, hekimlik mesleğinin sadece bir meslek değil, büyük bir sorumluluk gerektiren kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrenciler, bugün giydiğiniz beyaz önlük, sizlere hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk yüklüyor. Şifa dağıtan elleriniz, vicdanınız ve bilimin ışığında insanlığa hizmet edeceğiniz günler çok yakında. Hekimlik, yalnızca bilgi ve beceriyle değil, aynı zamanda vicdan ve merhametle icra edilen bir sanattır."

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, törende yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını ve toplum sağlığına sundukları katkıyı vurgulayarak tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Ayrıca, beyaz önlük giyerek mesleklerine ilk adımı atan tıp fakültesi öğrencilerine başarılar diledi.

Bilecik’te sağlık hizmetleri gelişiyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaptığı konuşmada Bilecik’te sağlık hizmetlerinin kalitesinin her geçen gün arttığını ve sağlık alanındaki gelişmelerden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, " Sağlık, insan hayatının en değerli hazinesidir. Fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyor, özverili hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından beyaz önlük giyme merasimi gerçekleştirildi. TÜBİTAK 2209-A proje sahibi öğrencilerimiz ve danışmanlarına belgelerinin takdim edilmesiyle devam eden tören, Tıp Fakültesi öğrencileri Fuat Gurbanov ve Rojra Gökmen’in müzik dinletisi ile renklendi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.