Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022 yılının ’Tatbikatlar Yılı’ olarak ilan edilmesi üzerine Bilecik’te tatbikatlar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022 yılının ’Tatbikatlar Yılı’ olarak ilan edilmesi üzerine Bilecik’te tatbikatlar devam ediyor.

Bilecik AFAD ekiplerince Bilecik Huzurevi, Bilecik Belediyesi Otobüs Terminali, Bilecik Arkeoloji ve Entografya Müzesi ile Bozüyük’te bir AVM’de ’Deprem anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı. Tatbikat öncesinde vatandaşlara muhtemel bir depremde yapılması gerekenler anlatıldı. Deprem alarmının verilmesiyle birlikte de vatandaşlar, deprem anında hayati öneme sahip olan çök-kapan-tutun pozisyonlarını yaparak kendini koruma altına aldı. Tehlike geçti ikazının ardından ise güvenli tahliye protokollerine uygun olarak binadan acil toplanma alanına tahliyeler sağlandı. Tatbikat sonrasında ayrıca, AFAD ekipleri tarafından, vatandaşlara deprem anı ve tahliyesine yönelik bilgilendirme yapıldı.