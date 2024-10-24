Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrilirken, araç hem elektrik direğine hem de hız sınırı tabelasına çarparak durabildi.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı-Bilecik karayolunda seyir halindeki 43 U 4331 plakalı otomobil sürücüsü Kemal I., Beşevler Mahallesi mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında tarlaya uçtu. Araç hem elektrik direğine hem de hız sınırı tabelasına çarparak durabilirken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.