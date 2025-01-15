Bilecik’te Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı faaliyet planlaması ile ilgili toplantı düzenlendi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında yapılan toplantıda, 2024 yılında çiftçilere sağlanan destekler ele alındı. Toplantıda, 2024 yılı itibariyle, 2 bin 257 çiftçiye toplamda 30 milyon 325 bin 55 TL destek sağlandığı bu desteklerin Bilecik’e ekonomik katkısı ise toplam 259 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.

Vali Aygöl, 2025 yılı için belirlenen hedefler doğrultusunda, tarım ve orman verimliliğini artırmaya yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, çiftçilere yönelik eğitim ve destek programlarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı sonunda, 2025 yılı için belirlenen faaliyet planları ve stratejik hedefler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.