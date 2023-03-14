Bilecik’te bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri biri köy muhtarı 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, Hamitabat köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda olay yerinde Hasan G. (43), Ersemin A. (43), Hasan K. (41), İbrahim M. (58), Adem Ö. (41) ve Ahmet B. (38) kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı. Şüpheli şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda 50 metre uzunluğunda ucunda yılan kablo kamera bulunan dijital cihaz ve kazma ele geçirildi. Şüpheli şahısların ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.