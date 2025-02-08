Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası’nda devam eden yenileme ve geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihi dokusunu koruyarak modern bir görünüme kavuşmaya hazırlanan havzada gerçekleştirilen çalışmalar, bölgenin kültürel mirasının korunmasının yanı sıra turizm potansiyelini de artırmayı hedefliyor.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çalışmaların durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi alırken, bölgenin hem tarihî mirasına sahip çıkma hem de modern yaşamla uyumlu hale getirilmesi hususunda titizlikle çalışıldığını belirtirken, “Tarihi dokusunu artıran bölge, misafirlerini ağırlamaya ve şehrimizin turizmine katkı sağlamaya hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.

İlerleyen süreçte, çalışmaların tamamlanmasının ardından Şeyh Edebali Havzası’nın hem yerel hem de ulusal çapta önemli bir turizm ve kültür merkezi haline gelmesi hedefleniyor.