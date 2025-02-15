Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece Gölpazarı-Bilecik karayoluna seyir halindeki 16 CKR 09 otomobil sürücüsü Enes Ş., Üyük Köyü mevkiini geçince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü Enes Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.