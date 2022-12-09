Yılbaşından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, 0-25 metreküp arası su kullanım ücreti 2,5 TL’den 3,75 TL’ye, 25-50 metreküp arası su kullanım ücreti 2,90 TL’den 4,35 TL’ye, 50 metreküpten yukarı su kullanım ücreti 4,20 TL’den 6,30 TL’ye yükseltildi.

Karara AK Parti ve MHP grubu karşı çıkarken, CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edildi.

Bilecik Belediyesi Aralık Ayı Meclisinin ikinci birleşimi başkan vekili Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen yılın son meclis toplantısında 2023 yılında alınacak ücret ve tarifelere ilişkin ücret ve tarife komisyonlarından gelen rapor görüşüldü. Ardından kent merkezinde içme suyuna yüzde 50 zam oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilecik’te yılın son meclis toplantısında içme suyuna yüzde 50 zam oy çokluğu ile kabul edildi.

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