Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından en yakın sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde A.B. idaresindeki 08 K 5093 plakalı süt yüklü tır, sürücünün Bayırköy Akkaya mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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